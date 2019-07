Bellewaerde : un girafon est né

Gestation de 14 mois

Le girafon pèse 60 kg et mesure déjà 1 m 72. / © Parc de Bellewaerde

"Une grande victoire"

Un petite girafe a vu le jour lundi 15 juillet dans la soirée, au parc de Bellewaerde, à Ypres, en Belgique. Elle pèse 60 kg et mesure 1 m 72. Le girafon est de l'espèce des girafes de Rotschild, qui comptabilise moins de 2 000 individus dans le monde.La petite des girafes Simone et Kito "se porte bien", d'après le parc animalier. Le travail s’est bien passé et la mise-bas s’est faite "demanière naturelle". La gestation a duré 14 mois.Néanmoins, la maman Simone n'a pas voulu allaiter son bébé. Lorsqu'il est né, elle l'a léché, ce qui est un signe positif, mais dès que le girafon s'est mis debout pour allaiter, elle a changé de comportement. Les soigneurs ont donc dû intervenir pour "donner le premier lait" à la petite.La petite femelle pourra bientôt être visible aux visiteurs, si le temps et les conditions le permet, précise le communiqué de presse du parc de Bellewaerde.L’arrivée de ce girafon constitue "une grande victoire" pour le parc, qui se dit "participer activement au programme d’élevage européen, en collaboration avec EAZA", l'association européenne pour les zoos et les aquariums.Dans le monde entier, seulement 1 399 girafes de Rothschild sont recensées dans la nature, et 590 dans les zoos.