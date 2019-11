Bellewaerde : les tigresses Kiara et Mira ont dû être euthanasiées

Problèmes chroniques douloureux

Le parc belge Bellewaerde a annoncé mercredi 21 novembre le décès de ses deux lionnes, Kiara et Mira. "La santé des tigres s’est considérablement détériorée ces derniers mois" a écrit le parc flamand sur sa page Facebook Les sœurs étaient "moins actives et leur appétit était variable", aussi les soigneurs ont fait appel à l'Université de Gand pour réaliser une "étude vétérinaire approfondie". Celle-ci a montré que les félins souffraient de problèmes chroniques douloureux.Il a alors été décidé de les endormir en douceur "car le bien-être des animaux ne pouvait plus être garanti". Elles étaient toutes deux âgées de 18 ans.Les tigres peuvent vivre jusqu'à 26 ans en captivité, contre 8 à 10 ans en liberté.