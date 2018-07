Benjamin Pavard à Jeumont ce mercredi

Benjamin PAVARD de retour à JEUMONT!



Après les Champs-Elysées, Jeumont !sera mercredi de retour dans sa ville. Le maire de la commune l'a annoncé ce lundi soir. "J’aurai le plaisir d’accueillir notre nouveau champion du monde Benjamin Pavard ce mercredi 18 Juillet après midi à Jeumont ! Très heureux de pouvoir le retrouver et de partager avec vous tous notre immense fierté !"On ignore pour l'instant l'heure et le programme de cette fête.est né à Maubeuge mais a fait ses débuts dans le foot àavant de partir au centre de formation du. Ses parents y vivent toujours. Et cette petite ville frontalière d'environ 10 000 habitants a soutenu l'enfant du pays pendant toute la Coupe du monde.Ce lundi,a défilé avec les Bleus sur les Champs-Elysées avant d'être reçu par le Président de la République. "C'est un truc de ouf. Je ne m'en rends pas encore complètement compte", a-t-il encore expliqué sur BFM TV.Avant la finale,avait enregistré un message pour remercier tous ses fans jeumontois. cette fois, il va pouvoir le faire en vrai. Avec forcément au prgramme le tube de l'été :