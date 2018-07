BEP 2018 : les résultats dans les Académies de Lille et Amiens

Ils ont passé leurs examens début juin. Voici les résultats. Le diplôme officiel du Brevet d'Etudes Professionnelles (BEP) a lieu en fin de première professionnelle. Boucher charcutier, Études du bâtiment, Facteur d'orgues, Gestion des pollutions et protection de l'environnement, Hygiène et propreté,Logistique et transports... Il existe une cinquantaine de. La plupart des titulaires de ce diplôme continuent en terminale et passent un Bac Pro.Tous les candidats despeuvent retrouver, grâce à Franceinfo, leur résultat. Mais pas seulement eux, notre moteur de recherche permet également de trouver n'importe quel candidat. Si vous connaissez un élève de BEP, si vous avez un cousin, un copain, une soeur, une amie qui est concerné, le moteur de recherche ci-dessous, accessible d'un clic, va rapidement vous donner la réponse.