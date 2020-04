Son nom restera associé à l'Enduropale du Touquet. Bernard Baudoux a été directeur de la course de motos de 2005 à 2015, dans une période où la course a parfois été en danger. Ce Touquettois est décédé ce lundi dans sa 74ème année, des uites d'une longue maladie.Dans la station balnéaire, Bernard Baudoux a aussi été élu adjoint au maire lors du 1er mandat de Daniel Fasquelle et a été notamment vice-président de l'office de tourisme."Vice-President du Touquet-Tourisme, il a beaucoup œuvré pour la station, en particulier pour l’enduro. Nous lui devons notamment l’Enduro Vintage. Il va beaucoup nous manquer", a notamment Daniel Fasquelle, député du Pas-de-Calais.