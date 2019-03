Bernard Joannin, président de l'Amiens SC : “Si j'avais un modèle à copier, ce serait celui de Jean-Michel Aulas”

50 titres en 30 ans

Le président d'Amiens,, est un grand admirateur du président de l'Olympique lyonnais,. Et il ne s'en cache pas. "Je le dis en toute humilité, si j'avais un modèle à copier en tant que président d'un club de football ce serait le sien", a confié à l'AFP le président du club picard, qui lutte actuellement pour le maintien."Nous sommes PDG de boîtes qui procurent des spectacles sportifs à des clients qu'il faut satisfaire et non plus à des supporters. Jean-Michel a très bien compris ça depuis de nombreuses années", vante Bernard Joannin., qui s'apprête à fêter ses 70 ans vendredi 22 mars est à la tête des Gones depuis maintenant 32 ans. Soit la moitié de sa vie. Ne serait-ce que pour sa longévité, l'admiration de la part de Bernard Joannin et d'autres présidents de club de foot, tel que le boss deDaniel Levy, n'a rien d'outrancier.Mais surtout, si Jean-Michel Aulas, qui est connu pour ses complaintes à répétition concernant l'arbitrage et pour sa facilité à publier plus vite que son ombre tout et n'importe quoi sur Twitter, c'est parce qu'il a un parcours qui force le respect si l'on s'en tient uniquement au plan sportif.En trois décennies, il a réussi à faire d'un petit club l'un des plus redoutables sur la scène nationale. L'OL possède même le plus long règne de l'histoire du foot français avec sesdécrochés entre 2003 et 2008.Un gros également sur la scène européenne. Constamment qualifié pour la Ligue des Champions ou l'Europa Ligue depuis 2000 (à part lors de la saison 2014/2015), l'OL a même atteint le stade des demi-finales de Champions League en 2010.Au cours de ces trois dernières décennie, l'OL a remporté :Sur les 24 trophées exposés dans les vitrines du club, 18 ont été gagnés sous la présidence de Jean-Michel Aulas.Pionniers dans le domaine, il a aussi contribué à développer le football féminin en France en créant la section féminine de son club en 2004. Aujourd'hui, Wendy Renard et ses coéquipières règne sur le football européen. L'OL en 15 ans, c'est 25 titres :Enfin, l'OL demeure le meilleur club de formation français depuis six ans. Il était même sur la deuxième place du podium européen, derrière le Real Madrid, en 2018, selon le Centre international d'étude de sport (CIES)