Bertrand à Macron : “Faites la preuve“ avec Ascoval ”que vous croyez en l'industrie”

Ascoval : Xavier Bertrand demande à l'État de jouer le jeu

Parce que les aciers spéciaux, on en a besoin.

, président (ex-LR) de la région Hauts-de-France, a demandé à Emmanuel Macron mercredi sur France 3 de "faire la preuve" avec l'aciérie d'en redressement judiciaire, qu'il "cro(yait) en l'industrie"."Vous nous dites que vous croyez en l'industrie, faites en la preuve (...) montrez nous que pour la France la stratégie industrielle ça veut dire quelque chose", a-t-il déclaré. "Je voudrais dire au Président Macron, parce que ça dépend de lui,", a-t-il ajouté.M. Bertrand a estimé que l'entreprise pouvait être sauvée si "Vallourec jou(ait) le jeu et si l'État, qui est actionnaire de Vallourec, jou(ait) le jeu". "Ça n'a pas été le cas jusque-là", a-t-il dit."Depuis des semaines, l'État a passé son temps a essayé de discréditer le projet de reprise (...) Est-ce qu'il y a encore une stratégie industrielle en France ? Parce que les aciers spéciaux, on en a besoin. L'entreprise en question, elle tourne, elle a une bonne trésorerie, autrement les salariés n'y croiraient pas", a-t-il poursuivi."S'il n'y avait pas de débouchés, pas de clients, je dirais moi-même aux salariés +on doit trouver une autre activité pour vous+, mais là, ce n'est pas le cas, il y a un marché, il y a des débouchés,", a-t-il encore ajouté.Le tribunal de Strasbourg a accordé mercredi un sursis de deux semaines à l'aciérie d'Ascoval, en redressement judiciaire, bloquée depuis mardi par ses salariés qui espèrent toujours qu'un repreneur sauve les 281 emplois du site à Saint-Saulve (Nord).La chambre commerciale du tribunal a décidé un renvoi au 7 novembre. Ce délai doit permettre de valider l'offre de reprise du franco-belge Altifort et de trouver un accord avec Vallourec, son actionnaire et son unique client aujourd'hui, ont indiqué des représentants de la direction et du personnel d'Ascoval à l'issue de l'audience.