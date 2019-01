Bientôt des ours blancs à Pairi Daiza ? Pourquoi le projet fait polémique en Belgique

Education des publics ou appât du gain ?

Le parc zoologique belge voit grand. Il prévoit de s'étendre (une nouvelle fois) sur 18 hectares, soit 7.000 m², pour accueillir. On devrait y trouver, dès le 29 août, la faune des régions plus froides du globe :Et c'est là que les défenseurs des animaux interviennent. Ils sont nombreux à s'être indignés sur les réseaux sociaux, dénonçant. Invitée à débattre sur le plateau de RTL.be , Constance Adonis, présidente du parti flammand DierAnimal, s'indigne, assurant que "les ours blancs meurent très vite en captivité" et développent"Les territoires qui seront mis à disposition des ours blancs dépasseront de loin les normes légales belges pour atteindre, répond Hubert Van Slembrouck, responsable communication du parc.. Les installations envisagées sont adaptées à de possibles gestations et à l’arrivée de petits oursons."Le directeur zoologique du parc, Tim Bouts, également présent sur le plateau de RTL.be, justifie la démarche du parc en expliquant que. "La situation est vraiment dramatique au niveau de la banquise et les ours sont en train d’étendre leur territoire parce qu’ils n’arrivent plus à vivre là où ils vivaient avant", reprend-il.Mais selon la défenseur des animaux,. Réponse du parc : présenter des ours, "emblêmes du réchauffement climatique", aux visiteurs permettraPourtant Catherine Khalil, experte en préservation des espèces, affirme dans une tribune parue dans le magazine Le Vif que "les cages et les enclos des zoos ne font qu'accentuer la frontière entre les hommes et les animaux.."Les deux parties semblent doncdes animaux sauvages. Et Catherine Khalil de conclure : "Les oursons polaires sont mignons à croquer et génèrent de l'empathie chez les visiteurs. Et. Voilà la réelle motivation : l'appât du gain."