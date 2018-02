Le tourisme à Bergues

La vente de maroilles

Le succès de la friterie Momo

La réhabilitation de la Cité des électriciens

La promotion de l'identité ch'ti

Ils parlent ch'ti

Le film "Bienvenue chez les Ch'tis" fête mardi 20 février ses dix ans. On était déjà loin d'imaginer son succès à l'époque (), et encore plus les retombées que le film aurait sur la région et son image.S'il y a bien une ville qui a profité d'un effet "Bienvenue chez les Ch'tis", c'est Bergues, où se déroule l'intrigue.La ville a attiré de nombreux touristes e, même si le pic d'affluence est déjà loin : selon la maire Sophie Brachet interrogée sur Grandlille.tv , cette affluence se chiffre si l'on se fie aux montées sur le beffroi.Avant la sortie de "Bienvenue chez les Ch'tis", on comptait. Le chiffre a explosé après sa sortie pour atteindrependant quelques années, avant de descendre plus récemment àPour s'adapter à cette notoriété, la ville compte d'ailleurs réaménager le carillon.Autre augmentation, celle de la vente de maroilles,dans la région.confie Élodie Herninelle, technicienne du Syndicat du maroilles, même si "ça s'est fait sur deux ou trois ans." "" ajoute-t-elle.Même avis du côté de Claude Leduc, de la fromagerie Leduc , qui emploie 35 personnes et produitLe fromager confirme lui aussi une hausse des ventes : "Le pic était de 25% après le film, mais. Il en est resté quelque chose.​"Certaines stars du film ont acquis une notoriété... plutôt inattendue. C'est le cas de "Chez Momo", la baraque à frite créée pour les besoins du film. Son propriétaire Jean-Paul Dambrine, gérant des friteries Sensas, a été appelé partout en France à bord de sa baraque à frites, et à l'en croire, la célébrité n'a pas faibli."Ça fait toujours de l'effet," s'amuse le patron baséà Grenay, qui entretient "Chez Momo" "avec le plus grand respect !La baraque à frites est appelée "une à deux fois par semaine" ​pour des anniversaires et des lendemains de mariage.Les demandes viennent de toute la France, même si "j'essaie de me limiter à la région". "Je ne vais quand même pas aller jusqu'à Marseille pour faire cinquante frites !"Le succès du film a également eu un rôle positif sur la préservation du patrimoine : la Cité des électriciens de Bruay-la-Bruissière, théâtre d'un rêve cauchemardesque et fantasmé du Nord, a lui aussi été beaucoup visité.Et surtout, cLa responsable de l'office de tourisme de la ville, Isabelle Mauchin, confiait à L'Imprévu que "la cité a été vue par tous les Français, ç."Une rénovation saluée par Guy Dubois, ancien président d'une école d'enseignement du patois ch'ti et fervent défenseur du patrimoine nordiste. "Je ne sais pas si c'est dû à la notoriété du film, mais elle a été remise à neuf !"Le ch'ti, justement, est devenu connu dans toute la France et même au-delà., puisque comme le déplore Guy Dubois, le ch'ti que parlent les acteurs de "Bienvenue chez les Ch'tis"Mais Guy Dubois le reconnaît :- non pas du langage ch'ti -."Il reste un long chemin à parcourir pour réhabiliter le ch'ti, un "" qui n'est pas enseigné à l'école ni affiché sur les panneaux, comme peuvent l'être le basque ou le breton. Pourtant, on a essayé de faire parler quelques personnalités - de la région ou non - en ch'ti.