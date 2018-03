Big Flo et Oli : quand Mickael, de Calonne-Ricouart, “représente” les ch'tis sur scène au Zénith

Big Flo et Oli : quand Michaël, de Calonne-Ricouart, "représente" les ch'tis sur scène au Zénith

Big Flo et Oli : "Ça va trop vite" au Zénith de Lille



D'autres vidéos du concert de Big Flo et Oli

Big Flo & Oli : "Dommage" au Zénith de Lille

Big Flo & Oli : "Personne" au Zénith de Lille

Big Flo & Oli : "Papa" au Zénith de Lille

7000 personnes, un show festif, des tubes et quelques petits intermèdes ludiques. Ce jeudi soir,les rappeurs les plus populaires du moment (avec Orelsan !)ont livré plus qu'un concert : un spectacle. Avec des intermèdes, sketchs ou happenings. En milieu de concert, les deux rappeurs toulousains font notamment monter sur scène un fan. Complètement au hasard. Sa mission : "chanter" un passage ultra-rapide de la chanson "". Quelques dizaines de vers rappés avec un débit de mitraillette.C'est Mickael, 19 ans, originaire de Calonne-Ricouart (Pas-de-Calais), qui a été choisi. "", lui lance Big Flo pour l'encourager. Et le fan, sur la scène du Zénith se lance : "Des politiques à la télé qui débattent, des vidéos débats, des coups de poings, des battes et des patates dans la tête, des bavures et des balles qui se perdent dans le bâtiment c'est devenu banal et des petits qui cannent pour que dalle...""Ce n'était pas du tout prévu", confirme Mickael pour bien montrer que le coup n'était pas préparé. Il raconte : "En venant à Lille, dans la voiture, j'ai répété ce solo parce que je savais que Big Flo et Oli faisaient monter sur scène des fans pendant leur concert.. Se retrouver debout devant 7000 personnes. C'est passé tellement vite. J'ai l'impression de ne me souvenir de rien".Heureusement, il y a les vidéos prises par les amis. Mickaël, qui a épaté le Zénith, a juste eu un petit trou de mémoire et a dû se faire aider par ses rappeurs préférés. Il a également gagné un sweat et une casquette et le droit d'écrire Lille sur un banc du décor en souvenir de ce concert. Il est ensuite retourné à sa place pour apprécier la prestation de Big Flo et Oli sur la même chanson (cf vidéo ci-dessous).