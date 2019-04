Bilan des championnats de France de natation : 7 médailles pour les nageurs picards

Stravius seul qualifié pour les championnats du monde

Charlotte Bonnet : 100m, 200m

Béryl Gastaldello : 100m, 100m dos

Fantine Lesaffre : 400m 4 nages

Marie Wattel : 100m papillon

Jérémy Stravius : 50m dos, 4x100m

David Aubry : 1500m

Maxime Grousset : 4x100 m

Damien Joly : 1500m

Mehdy Metella : 100m, 100m papillon, 4x100m

Clément Mignon : 100m, 4x100m

Tom Paco Pedroni : 4x100m

Une en or, quatre en argent et deux en bronze. Au total, sept médailles ont été obtenues par les nageurs picards lors des championnats de France de natation, qui se sont déroulés à Rennes, du 16 au 21 avril 2019.Parmi les six nageurs de la région engagés dans la compétition, Mélanie Henique, Jérémy Stravius et les licenciés de l'Amiens Métropole Natation, Roman Fuchs et Maxime Grousset, sont les quatre représentants picards qui ont réussi à terminer sur le podium.La nageuse née à Amiens a décroché l'argent sur 50m nage libre et le bronze sur 50m papillon . De son côté, le natif d'Abbeville, Jérémy Stravius, s'est imposé sur le 50m dos et a fini deuxième sur le 100m papillon ainsi que sur le 50m papillon. Enfin, Roman Fuchs, s'est lui paré d'argent sur le 200m nage libre tout comme le Calédonien Maxime Grousset sur 50m nage libre.Thomas Avetand et Alexandre Derache n'ont malheureusement pas réussi à monter sur le podium.Jérémy Stravius fera partie des onze nageurs qui composeront la délégation française aux Championnats du monde de natation, du 21 au 28 juillet à Gwangju, en Corée du Sud. Il sera aligné sur 50m dos et 4x100m. A sa plus grande déception, il ne sera en revanche pas présent le 100m nage libre . "J'ai fait ce que j'ai pu et je suis juste un peu déçu de ne pas avoir accroché un temps de 48"50. Malheureusement je n'ai plus les capacités de tenir toute la course", confiait-il après sa course. Le néo-Niçois sera néanmoins le seul représentant de la région lors de cette compétition.Les nageurs tricolores seront malgré tout deux de plus qu'il y a deux ans, à Budapest, où seuls neuf Français s'étaient qualifiés, soit la plus maigre délégation française pour des Mondiaux en grand bassin depuis 2001. Aucun relais n'était engagé.​​​​​​​​​​​​​​