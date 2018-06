Les billets de TER à 2 € dans les Hauts-de-France

Des billets valables uniquement à certaines dates

Destination Mer : Boulogne-Ville, Calais, Dunkerque, Etaples/Le Touquet, Le Crotoy, Fort-Mahon, Le Tréport/Mers-les-Bains, Noyelles-sur-Mer, Quend-Plage, Rang-du-Fliers et Wimille/Wimereux.

Destination Nature : 12 destinations sont proposées. Aulnoye-Aymeries, Amiens, Ailly-sur-Somme, Chantilly, Compiègne, Fourmies, Le Quesnoy, Maubeuge, Saint-Quentin, Sains-du-Nord, Saint-Amand-les-Eaux, Saint-Omer.

Destination Villes : 7 cités sont à découvrir. Abbeville, Amiens, Arras, Beauvais, Bergues, Béthune, Boulogne, Calais, Cambrai, Chantilly, Compiègne, Douai, Dunkerque, Fourmies, Laon, Lens, Le Quesnoy, Lille, Maubeuge, Roubaix, Saint-Amand, Saint-Omer, St Quentin, Soissons, Tourcoing et Valenciennes.

La région Hauts-de-France renouvelle l'opération "L'éTER en Hauts-de-France" pour la période estivale. Mer, campagne ou villes, ce dispositif propose de voyager pour 2 € aller-retour, dans la journée, vers plus de 50 destinations.Parmi elles, vous pouvez découvrir la Baie-de-Somme et son petit train historique. Les férus d'art pourront faire un tour du côté du Louvre-Lens ou se promener dans les rues de Compiègne, cité impériale.Le festival des Nuits Secrètes renouvelle également son partenariat. Avec le billet de 2 €, il est possible de revenir du festival en train de nuit vers Lille, Valenciennes et Saint-Quentin.Cette année, plus besoin d'acheter le Pass Grand'TER. Il suffit de se rendre dans la gare la plus proche ou de l'acheter via le site web TER . L'achat des billets est limité à 5 par personne et ne sont valables que pour une seule date.À partir de lundi 25 juin pour le week-end duÀ partir de lundi 9 juillet pour le week-end duÀ partir de lundi 23 juillet pour le week-end duÀ partir de lundi 6 août pour le week-end duÀ partir de lundi 16 juillet pour le week-end duÀ partir de lundi 2 juillet pour la période