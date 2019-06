Des billets de TER à deux euros pour 50 destinations proposés par la région Hauts-de-France

Destinations "mer", "campagne" et villes"

Cet été, les habitants des Hauts-de-France pourront à nouveau découvrir les belles plages, villes ou campagnes de la région. L' opération éTER , destinée à proposer des voyages en train à prix modique pendant la période estivale, a été renouvellée par la Région cette année.ont ainsi été mises en vente par la SNCF ce 24 juin.Ces destinations sont classées en trois catégories "mer", "nature" et "villes". Les premières, où figurent Le Touquet, Boulogne, Le Tréport ou encore le Crotoy, seront disponibles pour les week-ends du 6-7 juillet, 20-21 juillet, 3-4 août et 10-11 août. Ce 24 juin, seuls les départs pour le premier week-end cités seront à vendre.Les treize "destinations nature" (Ailly, Le Quesnoy, Sains-du-Nord, etc.)pour des vacances les 26, 27 et 28 juillet. Quant aux "villes" (comme Amiens, Lille, Saint-Quentin, Arras, etc.) elles seront disponibles le 1er juillet pour des départs du 13 au 19 juillet. toutes les informations sur les dates de réservation et la carte des destinations proposées