Le Bizet : la vidéo d'un voleur d'Audi filmé à son insu publiée sur Facebook

Vol (presque) en direct. Un internaute a publié sur Facebook une vidéo montrant, en pleine journée. Auprès d'Armentières, à la frontière belge.L'alarme se déclenche mais l'homme prend son temps pour essayer de casser la vitre de la voiture. Elle semble lui résister. Le voleur, bonnet sur la tête et gants sur les mains, se met à genoux, finit par réussir à passer la main vers le volant mais se rétracte et repart en courant.La scène dure une minute et si on peut la décrire aussi précisément, c'est que le voleur est filmé depuis les hauteurs d'une habitation juste en face. On voit également une femme gare sa voiture juste à côté et une autre voiture passer. Selon La Voix du Nord qui a repéré et publié cette vidéo (coupée pour respecter la présomption d'innoncence), la police d’Armentières a reçu une plainte pour ce vol raté. Une enquête a été ouverte. La vidéo devrait pouvoir servir à l'identification du voleur.