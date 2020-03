Bleues : le Tournoi de France à Calais et Valenciennes, plateau relevé avec vue sur l'Euro

Première édition du Tournoi de France 👊 🇫🇷 🇨🇦 🇧🇷 🇳🇱

🗓 Du 4 au 10 mars

📍 Calais / Valenciennes

🎟 La billetterie du #TournoiDeFrance ➡ https://t.co/V3EaDLgRB7 pic.twitter.com/khCvIzYWhL — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) February 28, 2020



Une première dans le Nord Pas-de-Calais

L'Equipe de France Féminine disputera le #TournoiDeFrance à partir du 4 mars à Calais et Valenciennes :

🆚Canada 🇨🇦

🆚Brésil 🇧🇷

🆚Pays-Bas 🇳🇱

🎟️➡ https://t.co/vc4jEXzQLw pic.twitter.com/7NMgQh1KTQ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) February 18, 2020

Quatre mois après leur dernier match, les coéquipières d'Amandine Henry retrouvent le chemin de la compétition. Installées à Clairefontaine, elles préparent la première édition du Tournoi de France ! #FiersdetreBleues #TournoiDeFrance pic.twitter.com/s287aJkGJ0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 1, 2020



Record pour Le Sommer ?

C'est la reprise pour l'équipe de France féminine, en congés depuis sa balade contre la Serbie (6-0) début novembre. Et elle s'annonce relevée avec des confrontations contre le Canada, le Brésil et les Pays-Bas, trois membres du top-10 mondial qui préparent les JO de Tokyo."On n'a pas de pression particulière, l'objectif est clairement de se préparer pour avril et juin", prochains rendez-vous des éliminatoires européens, a déclaré Diacre. Ses attentes ? "Que l'équipe de France joue bien, mais surtout qu'elle gagne".La capitaine Amandine Henry adopte le même discours avant le tournoi. "L'objectif, déjà, c'est de le remporter. Se jauger, aussi, quelques mois après la Coupe du monde, et préparer nos matches de qualification à l'Euro-2021", résume la Lyonnaise, Lilloise de naissance.Eliminées en quart de finale du Mondial-2019, les Françaises inaugurent un tout nouveau tournoi imaginé par Noël Le Graët sur le modèle des traditionnelles Algarve Cup (Portugal) et SheBelieves Cup (Etats-Unis), organisées chaque année en mars."C'est le top, un tournoi de haut niveau avec de très bonnes équipes", avait déclamé en décembre le président de la FFF, désireux de décliner le Tournoi de France tous les ans dans une région différente.La première édition se tient à Calais et Valenciennes, la Ligue des Hauts-de-France s'étant portée volontaire. "Ce sera l'occasion pour les gens du Nord de recevoir l'équipe de France", loisir qu'ils n'ont pas eu pendant la Coupe du monde, a relevé Diacre, exprimant l'envie de "redonner un peu d'émotion" au public tricolore.Pour ce premier rassemblement de l'année, la sélectionneuse a convoqué un groupe sans surprise, toujours dominé par les Lyonnaises (Sarah Bouhaddi, Wendie Renard, Griedge Mbock, Amel Majri, Amandine Henry, Delphine Cascarino, Eugénie Le Sommer) et Parisiennes (Perle Morroni, Eve Perisset, Grace Gayoro, Kadidiatou Diani, Marie-AntoinetteKatoto).La grande absente s'appelle Gaëtane Thiney, l'internationale aux 163 sélections et trois éditions de Coupe du monde, pas retenue en raison de "performances" déclinantes, selon Diacre.Dans un entretien à l'AFP mi-février, la joueuse du Paris FC avait invité la sélectionneuse à "moderniser" son management et à "s'inspirer" de Didier Deschamps, un homme qui "protège ses joueurs, les aime, les fédère". "J'entends ce qui se dit. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde", a évacué l'entraîneure de 45 ans, mercredi devant la presse.L'absence de Thiney profite à Ouleymata Sarr (10 sélections), l'attaquante de Bordeaux qui n'a plus porté le maillot tricolore depuis avril 2018 et une rencontre amicale contre... le Canada.Dans la hiérarchie des attaquantes tricolores, la joueuse de 24 ans reste derrière l'avant-centre habituelle Valérie Gauvin et la pépite Marie-Antoinette Katoto, actuelle meilleure buteuse du Championnat de France. Non convoquée pour la Coupe du monde, la N.9 du Paris SG a reçu des éloges appuyés de la part de Diacre. "Ses dernières sorties en équipe de France sont très encourageantes", a dit la sélectionneuse en livrant son sentiment : "Aucune pression avec nous, il faut qu'elle prenne du plaisir à jouer".Peu importe la composition d'équipe, les Françaises sont attendues dans l'expression collective, une animation parfois défaillante ces derniers mois. "Je ne sais pas ce qu'il nous manque, mais il va falloir faire en sorte qu'on se donne toutes à fond, que notre jeu soit un peu plus fluide, qu'on trouve un peu plus d'automatismes", reconnaît l'attaquante Eugénie Le Sommer auprès de l'AFP.La Lyonnaise a également un objectif plus personnel à atteindre. Elle n'est plus qu'à une longueur du record de Marinette Pichon, meilleure buteuse de l'histoire des Bleues avec 81 réalisations.