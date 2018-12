Blocages, grèves, “mardi noir”... Ce qui est prévu cette semaine dans le Nord et le Pas-de-Calais

Toujours les Gilets jaunes

Un "mardi noir" chez les lycéens

[COMMUNIQUÉ]



L'@UNL_SD invite les lycéennes et les lycéens à se mobiliser le mardi 11 décembre par des blocages et des occupations. Le #Moratoire ne suffira pas, nous exigeons de vraies mesures éducatives. pic.twitter.com/bgUupgxFmH — UNL-SD (@UNL_SD) 4 décembre 2018

Grève au long cours des finances publiques

Les agriculteurs s'y mettent mercredi

Et la SNCF vendredi

L'actualité sociale se poursuit cette semaine : certes, le mouvement des chauffeurs routiers a pris fin, mais ce sont désormais les agriculteurs qui vont prendre le relais, tandis que la mobilisations deset desne faiblit pas.Le mouvement des Gilets jaunes se poursuit pour la: après un nouveau week-end chargé et en attendant le suivant, les manifestants bloquent toujours un certain nombre de ronds-points.C'est notamment le cas sur. À Saint-Omer comme à Douai, à Calais ou à Dunkerque, un certain nombre de ronds-points restent occupés dans une ambiance calme.Le mouvement de blocage des lycées se poursuit et devrait même s'intensifier ce mardi 11 : le syndicat UNL-SD, notamment,en déclarant dans un communiqué : "Nous invitons tous les lycéen.ne.s à se mobiliser par toutes les formes de mobilisations possibles, y compris par les blocages et les occupations, le 11 décembre 2018."Depuis plus d'une semaine, les lycéens protestent contre(SNU).Le Centre des finances publiques vient également de démarrer une grève, qui devrait se prolongerCe lundi, la CGT Services publics a déposé un préavis de grève , effectif du 9 au 31 décembre.Un autre préavis de grève a été déposé par la CGT Finances publiques et par Solidaires Finances publiques du 27 novembre au 31 mars 2019. Ils revendiquent un certain nombre de points et notamment uneLes agriculteurs démarrentdans la région. S'ils ne se rallient pas au mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'ils ont leurs propres revendications, liées à leur profession.Refusant d'être la cible du gouvernement et d'une écologie jugée "punitive", Jean-Christophe Ruffin nous expliquait dimanche que "les agriculteurs sur le terrain sont tous prêts à sortir. Il faudrait pas grand chose pour que demain, on retrouve tous les tracteurs aussi sur les routes."Une grève nationale de la SNCF est également prévue vendredi 14 décembre. En tout cas, la CGT a lancé un appel à mener une "grande journée d'actions" qui n'est pas sans lien avec la "colère" des Gilets jaunes. Ils réclament une