Bohain-en-Vermandois : une femme handicapée décède dans l'incendie de son logement

Le feu s'est déclaré autour de 14h, mardi 26 février, dans cette maison de Bohain-en-Vermandois, alors que le mari de la victime vient de s'absenter. La femme de 64 ans, handicapée moteur, se retrouve alors seule alitée chez elle quand le feu se déclare.



A l'arrivée des pompiers, le feu a déjà ravagé la maison et il leur faut près d'une heure pour l'éteindre. C'est alors qu'ils découvrent la victime, en arrêt cardio-respiratoire, par terre au rez-de-chaussée du domicile. Et malgré les tentatives de réanimation des secours, la sexagénaire a succombé à ses blessures.



L'origine du feu n'a pas encore été déterminé avec certitude par les gendarmes de la brigade de Saint-Quentin. Les premières constatations doivent avoir lieu samedi avec des experts et un chien spécialisé dans la recherche de produits accélérateurs d'incendies.