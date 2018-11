Bombardier : commande de 19 trains Intercités pour les Hauts-de-France

Ces nouveaux trains à deux niveaux seront livrés en 2022, pour être déployés sur les lignes reliant Paris à Amiens, et Paris à Saint-Quentin, Maubeuge et Cambrai, a précisé le groupe canadien dans un communiqué.



La commande s'inscrit dans le cadre du transfert à la région, au 1er janvier 2019, de ces lignes de Trains d'équilibre du territoire (TET), jusqu'à présent gérées par l'Etat (lequel a parallèlement acheté dix trains à Alstom pour la ligne Paris-Amiens-Boulogne).



Conçus et fabriqués sur le site français de Bombardier à Crespin (Nord), les trains offriront une capacité de 463 places assises, un espace pour deux voyageurs en fauteuil roulant et des emplacements pour un total de 12 vélos. Ils pourront être exploités en unités doubles, selon le constructeur.



Cette commande est concrètement une levée d'options sur un contrat-cadre portant sur un total potentiel de 860 trains de la famille Omneo, signé en 2010.



Bombardier avait jusqu'à présent placé 310 trains régionaux Regio 2N et 72 exemplaires de sa version Omneo Premium destinée aux longues distances (Intercités), dont 40 à la Normandie et 32 au Centre-Val-de-Loire.



Les trains destinés aux Hauts-de-France se rattachent à cette dernière catégorie, dont le premier exemplaire a été présenté en octobre.