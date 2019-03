Boom, frites Bonduelle en conserve, Pastador, Reina... 10 produits du Nord ou du Pas-de-Calais qui ont disparu

1. Boom

Ils sont entrés dans la mémoire collective des habitants duet du(et parfois au-delà). Des produits de grande consommation qui ont marqué leur époque (après-guerre). Avant de disparaître. Non sans laisser un petit arrière-goût de nostalgie. De Pcertains sont devenus des madeleines de Proust...Une marque de yaourt produite à Steenvorde par la société Fermiers Réunis des Flandres qui a pris le nom de Stenval en 1965. Le "Boom" ou Choco boom" était un lait gélifié au chocolat, devenu très populaire dans les années 70-80.



Rachetée en 1973 par Danone, l'entreprise nordiste a petit à petit abandonné ses marques pour produire sous le nom de Danone. Aujourd'hui, l'usine appartient à Bledina.



Publicité pour Boom datant des années 60-70



2. Frites en boîte de conserve Bonduelle

3. Laitta-Corona

Publicité des années 60



4. Pirouette

Publicité diffusée en 1976



5. Balatum

D'anciennes pubs pour Balatum dans les années 58-59

6. Reina

Pub limonade Reina Berval Albert Préjean Fernandel

7. Terken

L'ancienne brasserie Terken dans les années 80

8. Cérérif

9. Geslot-Voreux

Publicité de 1957 pour les Sablés des Flandres Geslot-Voreux

Pastador

BONUS : les savons du Congo

Le château de Victor Vaissier

Contribuez, critiquez, améliorez nos listes ! Se divertir, apprendre des petites choses sans se prendre la tête. Nos "listes du dimanche" ne prétendent pas être exhaustives. Si par exemple, vous avez en tête un produit qui aurait mérité d'être sur cette page ou au contraire, vous contestez vivement la présence d'une autre, n'hésitez pas à nous contacter : france3nordpasdecalais@gmail.com

Un produit atypique, surprenant. "Les frites préfrites de Bonduelle". Des pommes de terre coupées et pré-cuites puis mises en boîte de conserve. "Il ne vous reste qu'à plonger les frites dans l'huile bien chaude", disait la pub diffusée au début des années 70.Ce produit de l'entreprise Bonduelle, dont le siège est à Villeneuve d'Ascq, n'est plus vendu aujourd'hui. Faute de succès ?Laitta, c'était une petite tablette de chocolat au lait que les enfants mangeaient souvent avec un morceau de pain. Corona, c'était le même produit mais au chocolat noir. Au-delà des qualités gustatives, leur succès tenait aussi fait que chaque barre contenait une photo ou une image à collectionner.Les marques, Morico ont été cédées en 1976 à Baryse-Delespaul, société spécialisée dans la sucrerie-confiserie pour rejoindre provisoirement le cimetière des marques.La chocolaterie Delespaul-Havez, entreprise fondée en 1848 à Lille, est aussi à l'origine de la création des Carambar.Une des marques disparues de "La Pie qui chante", entreprise nordiste hyper connue de bonbons. Ces sucettes au fruit étaient concurrentes des "Pierrot gourmand".Un couvre-sol en plastique devenu très populaire après la guerre : "Hygiène, beauté, confort". Il était fabriqué par une entreprise de Baisieux. La marque a disparu mais est devenue un nom commun !Une marque de limonade produite àqui a disparu dans les années 80. L'entreprise Reina a été créée en 1921. Elle a employé jusqu'à 120 personnes. "" est reprise par le groupe "Joker" en 1983. AU début des années 90, les effectifs fondent et la marque est abandonnée.La "Reina" existait en deux modèles : limonade blanche et limonade rouge.Née de la fusion en 1920 de trois brasseries roubaisiennes Union, Alliance Tourquennoise et Jean Ghislain, la Grande Brasserie Moderne produisait de nombreuses bières. Dont la Terken qui a même donné son nouveau nom à la brasserie devenue justement Terken en 1989.Cette brasserie située sur la zone de l'Union à Roubaix et qui fermé en 2004.Une marque de riz originaire de Valenciennes. Un produit de l'usine devenue "Soufflet alimentaire" qui existe toujours. Du riz "éclair" ou "riz 3 minutes", disait la réclame.Vous connaissez le? Ce biscuit en triangle-éventail existe toujours mais la biscuiterie qui l'a créée a fermé. Elle produisait aussi des Petits beurres, des Pompadour..."La biscuiterie Geslot Voreux était le principal employeur des villes de Ronchin et Faches-Thumesnil, on parlait de ceux de "chez Geslot"", rappelle l'Association Culturelle et Historique de Faches-Thumesnil. En 1984, un incendie a ravagé l'usine qui a dû femer.Lancée en 1952 par Côte d’Or pour contrer le succès de Nutella, Pastador est une pâte à tartiner au cacao-chocolat noir qui avait de nombreux fans. C'est un produit belge mais tellement populaire dans le Nord Pas-de-Calais qu'il est presque devenu nordiste. Il a disparu en 1990, laissant orphelins de nombreux fidèles.Dans les années 2000, une pétition a été lancée par le “”. Des entrepreneurs nordistes ont décidé de relancer la marque. Le produit n'est pas exactement le même. "“On a retravaillé la recette avec la liste d’ingrédients qu’on a trouvée sur les packagings de l’époque, raconte à Vozer Jean-Charles Debourse , à l'origine de ce retour. On a fait une quarantaine de recettes différentes et on a compté sur la mémoire gustative de fans de Pastador qui nous ont bien aidés."Un très vieux produit populaire au début du XXème siècle. Une marque créée par un entrepreneur atypique, Victor Vaissier, qui avait déjà le marketin dans la peau... Publicités dans les journaux, poèmes à la gloire du produit, caravane publicitaire...Il fait construire notamment le palais du Congo à Tourcoing, détruit 30 ans plus tard. Le musée La Piscine a dédié une exposition à ce produit atypique en 2015.