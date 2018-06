Borre : quand le vice-champion du monde de Rallye WRC fait des essais sur les routes du village

Rallye d'Ypres : le leader du championnat du monde Neuville en essais dans les Flandres

L'actuel leader du championnat de monde desur les routes de Borre (près d'Hazebrouck dans le Nord) : une image insolite ! Quelques jours avant le rallye d’Ypres (qui a lieu ce week-end), la commune a bien accepté de fermer quelques routes à la circulation, pour accueillir 2 jours d'essais, notamment de l'écurie Hyundai, de Thierry Neuville, qui domine actuellement Ogier en WRC.C'est surprenant mais tout à fait légal. "Depuis quelques années, la législation nous permet d'organiser ce type d'essais, explique Clément Masclef, membre du comité d'organisation du. Les routes sont femées, des commissaires sont présents, les riverains sont prévenus et tout se fait avec une autorisation municipale. Ça permet de mettre aussi peu d'animation, du spectacle dans des communes proches du circuit du Rallye."Bernadette Popelier, maire de, a en effet accepté cette proposition pour la deuxième année consécutive : "Ils balayent les routes en partant, font tout dans les règles. Certains riverains ne sont pas enchantés mais il faut rester ouverts. On a un champion du monde sur notre commune, c'est bien..."Pendant deux jours, deux pilotes de rallye de l’équipe Hyundai, ont donc fait des tests grandeur nature sur un parcours fermé et sécurisé de 3Km environ, autour de la commune de Borre.



Le vice-champion du monde 2017 et actuel leader du championnat WRC, le Belge Thierry Neuville, participe au Rallye d'Ypres ce week-end. Le niveau en-dessous pour lui et une voiture R5 qu'il connait peu. D'où la néscessité de faire des essais avant le week-end.



"Je ne roule qu'une fois par an avec cette voiture-là. Il faut que j'essaie un peu pour faire les derniers réglages. On a travaillé notamment sur les freins", explique Thierry Neuville.



Le pilote belge s'est fixé un objectif simple pour ce week-end : gagner.