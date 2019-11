Boubakary Soumaré (LOSC) forfait avec les Bleuets après une entorse à la cheville

Match contre la Géorgie

Le milieu de Lille Boubakary Soumaré a été victime d'une entorse à une cheville et doit déclarer forfait avec les Espoirs français pour les prochains matches qualificatifs à l'Euro-2021, a indiqué mercredi la Fédération.La FFF n'a pas donné d'indication concernant l'éventuel remplacement de Soumaré dans la liste de Sylvain Ripoll.Le sélectionneur des Bleuets se retrouve de nouveau confronté à une absence au milieu de terrain, après le forfait du Lyonnais Houssem Aouar lundi et le surclassement du joueur d'Arsenal Mattéo Guendouzi, convoqué initialement en Espoirs avant de remplacer au pied levé Blaise Matuidi en équipe de France.À la place de Guendouzi, Ripoll a appelé le milieu de Rennes Eduardo Camavinga, tout juste 17 ans et qui a été naturalisé français il y a deux semaines.Engagée dans les qualifications à l'Euro-2021, la France affronte la Géorgie vendredi à Nancy et avant d'aller défier la Suisse à Neuchâtel le 19 novembre.