La boulette Twitter du jour sur le compte de Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France

La boulette du jour nous est offerte par... Xavier Bertrand. #JoueLaCommeEricBesson pic.twitter.com/8BqojKwBtU — François d'Estais (@fdestais) 12 juillet 2018

Échanges avec les entrepreneurs de la #FrenchTech basé à Londres. 2ème Région sur le nombre de projets d’investisseurs internationaux, les @hautsdefrance ont des atouts : @euratechnologie à Lille, mais aussi 484 parcs d’innovations, incubateurs ou FabLab dans la Région ! pic.twitter.com/0uEMp1V33C — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) 12 juillet 2018

Le tweet n'est resté en ligne que 8 minutes. Mais c'est suffisant pour qu'il ait été repéré par la rédaction web de France 3 Picardie et par un internaute. Pour communiquer sur un échange entre le président du Conseil régional des Hauts-de-France et des entrepreneurs de la French tech à Londres, une photo est tweetée sur le compte de Xavier Bertrand : 14 personnes autour d'une table. 13 hommes et une femme.Le hic, c'est que la photo choisie semble très personnelle : un coeur rouge a été ajouté et entoure la seule femme du groupe.Le tweet n'a pu être posté que par un membre de l'équipe de communication de Xavier Bertrand qui est présent sur le cliché. Il a été supprimé 8 minutes après sa publication. Et remplacé par un autre tweet et une autre photo beaucoup plus institutionnelle cette fois !Malgré nos investigations, nous ne sommes toujours pas en mesure de dire qui est l'heureuse élue sur la photo. Ni le prétendant qui a déclaré sa flamme devant les quelques 148.000 abonnés au compte twitter de Xavier Bertrand !A suivre....