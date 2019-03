Boulogne, Calais, Dunkerque : les inquiétudes des villes portuaires face au Brexit

A Boulogne, les pêcheurs dans la tourmente

A Calais, la crainte de la concurrence du transport maritime

A Calais, les distributeurs de vin ont connu un mois record... mais ne s'en réjouissent pas

A Dunkerque, la nécessité de transformer le transport transmanche

Dimanche en politique 24/03/2019

Pour, président de la région Hauts-de-France, « tout est prêt » pour le. Initialement prévu pour le 29 mars, puis finalement repoussé , le divorce entre le Royaume-Uni et l’Union européenne va avoir des. Boulogne, Calais et Dunkerque, les trois villes portuaires de la côte d’Opale, sont en ligne de mire.Invités sur le plateau de l’émission Dimanche en politique du 24 mars, les maires de ces villes ont fait part de leursà l’approche du Brexit., leader européen de la transformation du poisson avec Capécure… Ce que redoute, c’est l’impact du Brexit sur le. « 60% des captures des pêcheurs boulonnais ont lieu en eaux britanniques », précise-t-il. Le Brexit est une« Mais si les Européens n’ont plus accès qu’à la moitié de la Manche, il y a un risque de saturation, de surexploitation… » Et c’estqui serait impactée : moins de pêche signifieraitnécessaire à la transformation, alors que, 1er hub européen de transformation de produits de la mer, représente avec ses 200 entreprises plus deLa solution d’après Frédéric Cuvillier ? « Un accord de pêche basé sur les accords de Londres. » La convention de Londres sur la pêche , votée en 1964, régulait. Toujours en vigueur, cette convention a été implémentée par la. Le Royaume-Uni a cependant annoncé son retrait de la convention de Londres en prévision du Brexit dès 2017, afin de retrouver le contrôle total de ses eaux.De la plage, lorsque le ciel est dégagé, on voit les côtes anglaises. Situé àoutre-Manche de Douvres,. Un avantage géographique que le Brexit pourrait convertir en handicap :et créer des bouchons importants., estime pourtant qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter : « Tout est physiquement prêt pour le Brexit, estime-t-elle. La grève du zèle des douaniers n’est pas le reflet de ce qu’il se passera avec le Brexit, tous les véhicules ne seront pas contrôlés. » Ces derniers jours, les douaniers ont renforcés leurs contrôles dans des points de passage importants (ports, départ d’Eurostar, tunnel sous la Manche), pour montrer l’impact qu’aurait le Brexit sur la vie quotidienne des voyageurs. « Ca a juste pour impact de créer un déficit économique », a rapporté la maire de Calais.Denotamment, ont été mises en place dans les ports et « seront effectifs à temps », promet Nathalie Bouchart.Mais alors que pour près d’un milliard d’euros ), lralliant le continent aux îles britanniques menace lade la ville. Dans ce domaine, « il est très important que les mêmes règles soient appliquées à tous les pays concernées », estime la maire de Calais, qui rappelle également qu'un voyage au départ de sa ville « restera toujours le chemin le plus court, et donc le moins cher, pour les transporteurs et les passagers. »« Il faut un mode d’emploi des relations que nous devrons entretenir avec nos voisins, estime Patrice Vergriete, maire de la Dunkerque. Il y a une réalité humaine, économique, historique entre nos deux pays. », deuxième juste derrière Calais pour le trafic transmanche, le Brexit fait planer l’ombre d’unsur le port de Dunkerque. Plus petit que ses voisins Calais et Boulogne,. « Le scénario du pire, c’est l’allongement du temps d’attente dû aux formalités supplémentaires, s’inquiète Patrice Vergriete. Le port de Dunkerque serait encore plus perdant que les autres, parce qu’on ne fait que du transport accompagné. » En cause, sa particularité :. Les marchandises qui y transitent sont toujours avec le transporteur routier qui en a la charge.« Ce sont surtout les trois premiers mois qui seront difficiles, estime le maire. Les camions qui n’auraient pas fait les papiers devront rester sur le territoire et seront à la fois une proie facile pour les migrants, et une nuisance pour les habitants. » Même si, l’assure M. Vergriete,. Des parkings sécurisés ont été construits, les services de contrôle sanitaires et vétérinaires sont prêts à accueillir les transitaires. « Le principal enjeu, c’est pour les entreprises. Elles vont devoir prendre de nouvelles habitudes et changer leurs procédures en terme de papiers et d’autorisations. »