Braderie de Lille 2018 : la rue Gambetta fait son retour

Le Préfet a confirmé son accord à ma demande de réintégrer la rue Gambetta dans la #Braderie ! J’en suis heureuse pour les riverains, les commerçants et tous les bradeux à qui il avait manqué un petit quelque chose l’an passé. Vivement notre prochaine Grande Braderie de #Lille ! — Martine Aubry (@MartineAubry) 30 mai 2018

Gambetta is back ! La rue commerçante de Wazemmes avait disparu des cartes "Braderie de Lille" l'an dernier et cela avait fait grincer quelques dents. Les commerçants avaient eu l'autorisation de brader, mais uniquement à l'intérieur des commerces.Ce mercredi, lacommunique sur son retour : "Le Préfet a confirmé son accord à ma demande de réintégrer la rue Gambetta dans la Braderie !, écrit Martine Aubry, maire de Lille. J’en suis heureuse pour les riverains, les commerçants et tous les bradeux à qui il avait manqué un petit quelque chose l’an passé."



Une bonne nouvelle pour les défenseurs de cette rue importante de la ville : « L’an dernier, tout le monde était très déçu, et à l’heure du bilan, c’était quasiment un mois de chiffre d’affaires en moins, ça peut être fatal pour certains. On est aussi content parce que cela confirme ce qu’on pense : Gambetta aussi, c’est le centre de la ville, ce n’est pas le village", a réagi dans La Voix du Nord Claire Vignier, président de l’Union commerciale Gambetta.



La braderie de Lille 2018 aura lieu les 1er et 2 septembre.