“Braquage du siècle” à l'aéroport de Bruxelles : les 19 prévenus acquittés

"Rumeurs"



Braquage d'un avion

Au total,- 16 hommes et trois femmes - étaient poursuivies pour avoir participé à ce casse très médiatisé, quand desd'une valeur deavaient été dérobés dans un avion en février 2013.Dans son jugement, le tribunal de Bruxelles a estimé que "les éléments ne sont pas suffisamment précis et concordants pour asseoir la culpabilité des prévenus", indique Belga. Il a également levé toutes lesde leurs biens qui avaient été saisis à titre conservatoire."Le tribunal a tiré les conclusions sur un dossier qui a débuté sur des rumeurs", a commenté un des avocats de la défense, Me Pierre Monville, cité par l'agence belge. Un autre avocat a qualifié le dossier de "véritable naufrage" judiciaire.Legarde la possibilité de faire appel.Par ailleurs, le tribunal a reporté sine die le procès du Français, un des prévenus, détenu en France pour une autre affaire, et qui n'a pu être transféré vers la Belgique pour assister au procès. Ce dernier nie être l'un des auteurs du braquage.Le, huit hommes armés et masqués avaient pénétré sur le tarmac de l'aéroport deet s'étaient approchés d'un appareil de la compagnie aérienne Swiss qui transportait unconvoyé par la sociétéLes braqueurs s'étaient emparés ded'une valeur totale de 37,9 millions d'euros. Seule une partie du butin a été retrouvée.