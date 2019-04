Breuil-le-Vert : un train de marchandises percute une voiture sur le passage à niveau

On ne sait pas comment la voiture s'est retrouvée à l'arrêt sur le passage à niveau. Ce mercredi matin vers 5h30, bloquée sur les rails de la ligne Amiens/Paris à Breuil-le-Vert dans l'Oise, elle a été percutée par un train de marchandises qui circulait en direction de la capitale.A son bord, une personne. La conductrice a été légèrement blessée et prise en charge par les pompiers de l'Oise.Survenu juste avant l'heure de pointe du trafic, cet accident a fortement perturbé la circulation des trains entre Amiens et Creil : une dizaine de trains a été retardée ou supprimée selon la SNCF, le temps que les pompiers secourent la victime et que le véhicule soit dégagé des voies. Ce qui a été fait vers 8h.Le trafic a pu alors reprendre progressivement mais un retour à la normale n'est pas envisagé avant 9 ou 10h. Suivez la situation en direct grâce au fil Twitter TER Hauts-de-France ci-dessous :Il est conseillé aux usagers de la ligne Amiens/Paris de se reporter sur l'application SNCF et sur le fil Twitter TER Hauts-de-France.