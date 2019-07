Brevet 2019 : tous les résultats dans l'Académie d'Amiens

La publication des résultats du brevet 2019 dans l'Académie d'Amiens est prévue ce mardi à 14h. Grâce au widget france info, vous pouvez consulter gratuitement tous les résultats, sans vous déplacer. Le site de l'Académie les publie également sur son site (mais il faut se munir de son matricule).Comment ça marche ? Il sufit de taper votre nom dans notre moteur de recherche et... suspense. Avez-vous décroché le brevet des collèges ? Ça marche si vous êtes collégien mais aussi bien sûr si vous connaissez un élève, un cousin, un copain, une soeur, une ancienne amie... (sauf si l'élève a refusé d'apparaître dans la liste).Les collégiens passent à l'écrit l'épreuve de français, les mathématiques et histoire-géographie. Outre ces épreuves écrites, les élèves passent dans leur établissement une épreuve orale d'histoire des arts. Le Diplôme national du brevet (DNB) tient compte aussi des notes obtenues en contrôle continu tout au long de l'année dans l'ensemble des disciplines et de la validation de la maîtrise des sept compétences de l'actuel socle commun qui date de 2005 (langue française, culture humaniste, autonomie et initiative...).