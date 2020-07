Brevet 2020 : un taux de réussite record dans l’académie d’Amiens

À cause de l'épidémie de Covid-19, les épreuves écrites et orales ont été annulées cette année.

Un taux de réussite inédit

La Somme meilleure élève

Suite à l’annulation des épreuves écrites et orales, le contrôle continu semble avoir favorisé les candidats au diplôme national du brevet. Dans l’académie d’Amiens, 24 367 élèves se sont présentés à la session de juin 2020 et 90,7% d’entre eux ont obtenu le diplôme, soit 22 109 admis.En 2019, le taux de réussite global (filière générale et professionnelle) était de 87,4% . En 2020, il a ainsi grimpé de 3,3 points.Cette fois encore, la série générale affiche le taux de réussite le plus élevé avec 91,2% d’admis lors de la session 2020. Côté brevet professionnel, le taux de réussite est de 85,6% soit 1674 admis.Parmi les trois départements de l’académie d’Amiens, la Somme enregistre les meilleurs résultats avec 92,5% d’admis, contre 90,1% en 2019. En deuxième position, l’Oise comptabilise un taux de réussite de 90,9%, contre 87,3 l’année dernière. Enfin du côté de l’Aisne, 88,6% des candidats ont été admis lors de la session de juin 2020 contre 84,8% en 2019.Pour l’instant, ces résultats restent provisoires en attendant la session de remplacement qui se déroulera les 14 et 15 septembre 2020.