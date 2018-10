Brexit : des centaines de milliers de Britanniques marchent pour l'Europe

670 000 manifestants pour réclamer un second référendum sur le Brexit dans les rues de Londres, selon les organisateurs. Jamais autant de monde depuis les défilés contre la guerre en Iraq. #PeoplesVoteMarch pic.twitter.com/vFeXfjdzUs — Philippe Bernard (@canalbernard) 20 octobre 2018

INCREDIBLE shots of the packed streets of London, full of campaigners demanding a #PeoplesVote at the #PeoplesVoteMarch. Please RT: pic.twitter.com/XlV0NoDwWh — People's Vote UK (@peoplesvote_uk) 20 octobre 2018

"I love Europe" (J'aime l'Europe), "Better together" (On est mieux ensemble), "Bollocks to Brexit" (Merde au Brexit)... Les slogans étaient presque aussi nombreux que les manifestants, ce samedi après-midi à Londres., alors que le Royaume-Uni doit quitter l'Union européenne le 29 mars prochain., en 2003.Depuis le début, elle rassemble en grande partie des Britanniques qui avaient voté contre le Brexit. Mais de plus en plus de déçus du Brexit, qui avaient voté pour la sortie du Royaume-Uni, ont également rejoint le mouvement.Les négociations sont encore en cours entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Concernant l'accord de retrait,. La première ministre britannique Theresa May, qui permettrait à l'Irlande du Nord de rester dans le marché unique européen.. Par contre, si un accord est trouvé, une période de transition (jusqu'en 2021, voire jusqu'en 2022) permettra de réfléchir aux futures relations entre l'Europe et son voisin britannique.