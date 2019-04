Brexit : enquête sur des actes de sabotage ferroviaire au Royaume-Uni

"Il s'agit de tentatives graves et délibérées pour saboter et provoquer des perturbations sur le réseau ferré britannique", a déclaré, dans un communiqué. "Notre première évaluation nous conduit à penser que c'est lié à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne", a-t-il ajouté, sans plus de précisions.Des employés du rail ont découvert "des dispositifs sur les rails destinés à perturber le service ferroviaire", a indiqué la police des transports, sans donner de détails sur la nature de ces dispositifs retrouvés dans le centre de l'Angleterre, à, et à, le 27 mars. "Ces actes étaient destinés à retarder le service et non à endommager les infrastructures", a cependant ajouté M. O'Callaghan.Samedi, un homme avait été arrêté après avoir passé la nuit sur le toit de la gare de St Pancras à Londres , muni d'un drapeau anglais, entraînant uneCet incident avait débuté à la fin d'une journée qui a vu des milliers de manifestants pro-Brexit se rassembler à Londres, le jour où le Royaume-Uni était censé quitter l'Union européenne.