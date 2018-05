Pour nous, c'est chez nous, ici

Brexit : entre crainte et incertitude, ces Britanniques qui demandent la nationalité française

Intervenants : Katherine Currie ; Patricia Page ; Clare Page - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Lila Haffaf et Flavien Bellouti. Montage de Bruno Weill.

Bientôt deux ans que les Britanniques ont voté le Brexit et les Page, comme de nombreuses familles installées en France, ne sont toujours pas fixées sur leur sort."Pour nous, c'est chez nous, ici" décrète Patricia Page, qui n'a rien perdu de son accent après 35 ans passés sur la Côte d'Opale. Et pourtant, "on ne sait pas si on est toujours couverts pour la santé, pour la retraite, toutes les choses sociales."" confie Clare, leur fille. "J'y avais droit en tant qu'européenne, mais après le Brexit,."Une incertitude... et une certaine amertume aussi, car: la loi britannique retire une partie du droit de vote à ses citoyens après un certain nombre d'années passées à l'étranger.alors qu'ils étaient particulièrement concernés.On sait, selon le ministère de l'Intérieur, que le nombre de demandes de naturalisation a doublé depuis le Brexit, mais impossible de connaître le nombre de dossiers en cours. Il s'agit d'une démarche longue et même coûteuse : chaque document, payant, doit être traduit par un traducteur assermenté.