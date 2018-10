Brexit : face à l'inquiétude des ports français, Édouard Philippe nomme un coordinateur

Un ex-conseiller de Borloo

Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé jeudi la nomination d'un "coordinateur" gouvernemental pour gérer les conséquences du Brexit sur les ports et territoires français bordant la Manche, sur fond d'inquiétudes d'élus locaux., un haut fonctionnaire du ministère de la Transition écologique, sera chargé de cette mission, a dit le chef du gouvernement lors d'un discours devant les élus du littoral dans sa ville d'élection du Havre.Cet ancien conseiller de Jean-Louis Borloo devra "mener, avec les élus locaux, la discussion sur les adaptations pratiques à mettre en oeuvre, territoire par territoire, port par port", a expliqué l'ancien maire havrais."Il est bien évident que si les relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sont à ce point changées, eh bienet qu'il faudra résoudre rapidement car nos concitoyens nous demanderons à juste titre des comptes", a-t-il souligné.Le Premier ministre a également rappelé la préparation d'un projet de loi destiné à éviter les vides juridiques en cas de Brexit et a fortiori de Brexit sans accord,. "Un travail de titan", a-t-il souligné.De nombreux nouveaux parkings s'annoncent nécessaires en prévision de la très forte hausse prévisible du temps d'attente et de contrôle des camions.