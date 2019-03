Brexit : la grève des douaniers sème la pagaille sur l'A16

- de Nouvelle-Eglise à St-Georges-sur-l’Aa sur l’A16 (sens Belgique > Paris)

au niveau de Setques sur l’A26 (sens Reims > Calais)

au niveau de Ghyvelde l’A16 (sens Belgique > Calais)

entre Bergues et Capelle-la-Grande sur la RN 225 (sens Lille > Dunkerque)

entre Marquise et Bonningues-les-Calais sur l’A16.

Un mouvement social lié au Brexit Les douaniers de Calais (Pas-de-Calais) et Dunkerque (Nord) ont entamé ce mardi leur deuxième jour de grève du zèle pour "montrer ce qu'il se passera après le +Brexit+" et réclamer des moyens supplémentaires. "La grève continuera jusqu'à ce qu'on obtienne satisfaction auprès du ministère, un certain nombre de revendications ont été posées, comme l'amélioration du pouvoir d'achat des douaniers, une augmentation d'effectifs et des moyens pour le +"Brexit+ parce que nous ne sommes absolument pas prêts", a affirmé Vincent Thomazo, secrétaire général Unsa-Douanes.

Le mouvement des douaniers au port dea des conséquences de plus en plus visibles. La file des camions s'allonge sur l'A16. A tel point que le Préfet des Hauts-de-France a annoncé cet après-midi la création de zones de stockage :Le Préfet rappelle également que "sont interdits à la circulation les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes entre Grande-Synthe (échangeur 57 de l’A16) et l’entrée d’Eurotunnel (échangeur 42 de l’A16). (...) Une déviation obligatoire est en place pour les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes venant de Belgique via l’A16 et se dirigeant vers Calais : au niveau de Grande-Synthe (échangeur 57 de l’A16) vers RN225/A25 ; au niveau de Steenvoorde (échangeur 13 sur l’A25) vers D948, D642 et A26."L’échangeur situé au niveau de, en direction de Calais, est également fermé. Les poids-lourds doivent prendre obligatoirement la direction de Dunkerque et de la Belgique.