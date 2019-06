Brexit : une insulte de Boris Johnson aux Français coupée d'un documentaire de la BBC

Selon le tabloïd, l'ancien chef de la diplomatie a déclaré que les Français se comportaient comme des "cons" sur le Brexit, un commentaire qui devait apparaître dans un documentaire de la BBC. Mais le ministère des Affaires étrangères a demandé à ce que ce soit coupé du montage, craignant des répercussions sur les relations entre les deux pays, affirme le quotidien.



Boris Johnson, qui avait démissionné en juillet 2018 du gouvernement en désaccord avec la stratégie de la Première ministre Theresa May sur le Brexit, tente actuellement de la remplacer à Downing Street. Il est donné favori face à l'autre finaliste, l'actuel chef de la diplomatie Jeremy Hunt, en raison de sa popularité parmi les militants de base de son parti, mais ses adversaires attaquent son caractère imprévisible et son aptitude à gouverner.



Boris Johnson était filmé dans le cadre d'un documentaire en trois parties intitulé "Inside the Foreign Office" diffusé en novembre 2018 sur BBC Two. "Le programme a été conçu pour refléter la vie au sein du Foreign Office. L'équipe de production a pris des décisions sur son contenu et elle est convaincue que le programme atteint ses objectifs et a le contenu souhaité", a déclaré une porte-parole de la BBC.



Le ministère des Affaires étrangères a refusé tout commentaire.