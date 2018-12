Brexit : Londres dépense 107 millions de livres pour renforcer ses liaisons maritimes en cas de sortie sans accord

La crainte d'embouteillages de camions

Le ministère des Transports britannique apour un montant de) afin de limiter les perturbations dans les ports en cas de Brexit sans accord, a révélé samedi la BBC.Ces contrats ont été signés avec la société française(46,6 millions de livres - 51,7 millions d'euros), la Danoise(47,3 millions de livres - 52,5 millions d'euros) et la britannique(13,8 millions de livres - 15,3 millions d'euros) pour créer des liaisons supplémentaires avec le continent.Les documents soulignent que les contrôles mis en place en cas de divorce sans accord pourraient "entraîner un retard dans la livraison de marchandises essentielles"., et espère ainsi fluidifier le trafic.Ces liaisons additionnelles représentent, et sont dirigées vers plusieurs ports britanniques, dont Poole, Porstmouth, Plymouth (sud de l'Angleterre), Immingham ou Felixstowe (est de l'Angleterre).Ces contrats n'ont pas suivi la procédure habituelle d'appel d'offres, ce que le ministère des transports justifie par "la situation d'extrême urgence" provoquée par des "".Cette importante extension des capacités est un élément modeste mais important des préparatifs d'un Brexit sans accord, a souligné un porte-parole du ministère des Transports.Mais cette manoeuvre a été brocardée par le parti Libéral-démocrate, favorable au maintien dans l'UE,"Le gouvernement a le pouvoir d'empêcher une sortie sans accord,", a critiqué un porte-parole."Le fait que cet argent soit principalement destiné à des sociétés européennes est tout à fait ironique, et fait du Royaume-Uni la risée de la scène internationale", a commenté le leader libéral démocrate, Vince Cable.L'accord de Brexit conclu entre Londres et Bruxelles n'a toujours pas été ratifié par le Parlement britannique, où aucune majorité ne semble se dessiner pour ce texte,Un vote sur ce texte est prévu à la Chambre des Communes au cours de la troisième semaine de janvier.