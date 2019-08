Brexit : des milliers de Néerlandais veulent se rassembler sur une plage pour dire adieu au Royaume-Uni

"Un joli adieu à un bon ami"

Des adieux sur le sable... Une page Facebook s'est créée il y a quelques jours aux Pays-Bas, proposant d'assister "en direct" au Brexit depuis la plage de Wijk Aan Zee, à l'ouest d'Amsterdam. La page s'appelle " Watching the Brexit from the comfort of a deck chair " (en français : "Regarder le Brexit avec le confort d'un transat")Le tout, précise la page avec humour, en "mangeant des chips néerlandais, en buvant du vin français, de la bière belge et du whisky irlandais, et en mangeant des saucisses allemandes".Si suffisamment de personnes répondent présents, la page propose même de faire appel à un groupe pour jouer " Should I Stay or Should I Go " ou " We'll Meet Again ".L'organisateur de l'événement, Ron Toekook, a confié à l'agence de presse néerlandaise ANP que "ce doit être un joli adieu à un bon ami qui se lance dans une aventure excitante, mais peut-être pas très intelligente".L'événement, repéré par RTL.be , est prévu pour le 31 octobre, date programmée du Brexit, vers midi et rassemble déjà 12 000 participants et 71 000 intéressés. Reste à savoir quel temps il fera le jour J...