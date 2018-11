Brexit : le projet d'accord approuvé par les états membres de l'UE

"C'est le seul accord possible", a déclaré Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne. Les représentants des 27 états membres, réunis en sommet exceptionnel à Bruxelles, ont approuvé le projet d'accord présenté conjointement par Londres et Bruxelles la semaine dernière. Ils ont déclaré vouloir maintenir une relation "la plus proche possible" avec Londres après l'entrée en vigueur du Brexit. Le négociateur européen en charge du dossier, Michel Barnier, a déclaré que l'Union européenne et la Grande Bretagne resteront "des alliés, des partenaires et des amis".



De son côté, alors qu'il déplore le divorce "tragique", M. Juncker a invité "tous ceux qui devront ratifier cet accord à la chambre des Communes [une des deux chambres constituant le Parlement britannique] à tenir compte de cette réalité". L'avancé est concrète côté européen, puisque certains états, dont la France et l'Espagne, avait émis des réserves sur certains domaines de négociations. La question de la pêche était au coeur des tensions, de nombreux pays de l'Union naviguant en eaux britanniques.



Le plus dur reste en revanche à faire ourte-Manche pour Theresa May, la première ministre britannique qui porte le Brexit. Avant d'entrer en vigueur le 29 mars prochain, l'accord doit être validé par le Parlement britannique. Plusieurs démissions au gouvernement ont suivi la déclaration d'accord et T May s'est frottée à une très ferme opposition. Elle espère cependant que le vote, prévu en décembre, sera favorable au projet d'accord.





