Brexit : le Royaume-Uni perd des millions de livres en annulant des contrats de ferries

Le coût de cette facture a suscité de vives critiques dans un pays déjà embourbé dans un processus interminable, le Brexit, initialement prévu le 29 mars, ayant dû être reporté deux fois, faute de soutien du parlement à l'accord négocié par la Première ministre Theresa May avec les dirigeants de l'Union européenne. La date de divorce est désormais fixée au 31 octobre au plus tard, afin de laisser le temps à la cheffe du gouvernement de tenter de décrocher le soutien d'une majorité de députés.



Les contrats passés par le gouvernement "étaient un élément essentiel des mesures destinées à parer aux imprévus, garantissant que des marchandises telles que les médicaments pourraient entrer au Royaume-Uni en cas de perturbations liées à un Brexit sans accord", a déclaré une porte-parole du gouvernement mercredi. Après avoir passé en revue ses plans en matière de préparatifs, le gouvernement a estimé que "les contrats de capacité de fret pour la période estivale ne sont plus nécessaires et ils ont donc été résiliés", a-t-elle ajouté.

Une facture à plus de 50 millions de livres ?

Le National Audit Office (NAO), organe chargé de contrôler les dépenses gouvernementales, a estimé en février que Londres devrait payer 56,6 millions de livres sterling (65,9 millions d'euros) pour compenser financièrement les compagnies de ferry si les contrats étaient rompus prématurément. Une source gouvernementale a déclaré que le chiffre réel était inférieur de "plusieurs millions de livres".



Le ministère des Transports britannique avait passé des contrats avec trois compagnies de ferry (Britanny ferries, DFDS et Seaborne Freight) pour un montant de 107 millions de livres (120 millions d'euros) afin de limiter les perturbations en cas de Brexit sans accord. Mais le contrat avec la société britannique Seaborne pour 13,8 millions de livres (15,3 millions d'euros) avait été annulé après des révélations de presse indiquant que la compagnie n'avait ni navires ni historique commercial.



Le gouvernement britannique a par ailleurs été contraint de verser une indemnité de 33 millions de livres à Eurotunnel, afin qu'il retire une plainte judiciaire liée à l'attribution de contrat à ces compagnies de ferry.