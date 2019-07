Brexit : “S'il vous plaît, dépêchez-vous !” lance le patron de PSA

Concernant le Brexit, "ce dont nous avons besoin maintenant c'est de clarté", a déclaré Carlos Tavares, lors d'une conférence avec des analystes pour présenter les résultats semestriels du groupe. Boris Johnson, qui va prendre possession ce mercredi du 10, Downing Street, a promis mardi une sortie de l'Union européenne le 31 octobre, mais il reste à savoir s'il pourra obtenir les concessions qu'il réclame de Bruxelles."Un accord (avec Bruxelles), pas d'accord, un Brexit doux, un Brexit dur : quoi qu'il en soit ce dont nous avons besoin c'est de clarté et nous nous adapterons parce que nous sommes agiles", a affirmé M. Tavares. "La seule chose que nous avons à dire, c'est "s'il vous plaît, dépêchez-vous!"", a ajouté le patron du deuxième constructeur européen, qui a racheté Opel Vauxhall en 2017 et possède plusieurs usines au Royaume-Uni."Les décisions sont suspendues, et si on suspend indéfiniment les décisions, à un moment quelque chose de mauvais arrivera", a-t-il dit. Mais, selon lui, une sortie de l'UE "sans accord" avec Bruxelles "ne peut être envisagée". "Ce serait bien sûr très mauvais pour le Royaume-Uni, très mauvais pour l'Europe, très mauvais pour chacun d'entre nous", a-t-il affirmé.