“Brexit : The Uncivil War”. Un téléfilm britannique dépeint les coulisses du vote qui a divisé le Royaume-Uni

BREXIT: THE UNCIVIL WAR Official Trailer #1 [HD] Benedict Cumberbatch, Lee Boardman, Jay Simpson

"Rôle civique"

La prochaine série de HBO (Les Sopranos, The Wire, Game of Thrones...)pour le Brexit. Intitulée " Brexit : The Uncivil War " et diffusée à partir du 19 janvier sur Channel 4, elle raconte les dessous de la campagne en faveur du départ de l'Union européenne.L'acteur britannique(Sherlock Holmes, Doctor Strange...) y incarne Dominic Cummungs, directeur du groupe menant la campagne officielle du "Vote Leave". C'est à lui, notamment, que l'on doit une campagne controversée, centrée autour des réseaux sociaux.Le scénario s'appuie sur les ouvrages du journaliste du Sunday Timeset du responsable de la campagne pour le maintien dans l'Union européenne,r. Le scénariste James Graham a également, afin de connaître sa version." a souligné James Graham. Un rôle civique qui tombe à point nommé, alors que le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne est toujours prévu au 30 mars prochain et que les pro-UE n'ont toujours pas renoncé à faire annuler le Brexit.