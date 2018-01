Brouillard : prudence sur les routes des Hauts-de-France !

Enfin dans le brouillard au sens propre! méfiance dans le #Nord et dans les #Flandres visibilité réduite sur les routes ce matin pic.twitter.com/Ga8z3DoaCT — maîtreYoda (@Yodadk59) 11 janvier 2018

Règle des 3 V

Carte Météo France pour ce jeudi matin

Les Hauts-de-France se sont levés dans le brouillard, ce jeudi matin ! Face à "des brouillards souvent denses sur la région, notamment sur une large moitié Ouest" la préfecture du Nord recommande la prudence, d'autant plus que "Rappelons la "règle des 3 V" à respecter en cas de brouillard :50 mètres,50 km/h et 50 mètres de distance entre lesAttention également au", lorsqu'un véhicule accélère pour ne pas être serré de trop près et que celui qui suit accélère lui aussi pour ne pas perdre l'autre de vue, formant "des convois de véhicules se forment et roulent à très grandes vitesses sans visibilité !"