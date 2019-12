Bruel, Black M, Vitaa et Slimane, Boulevard des airs... : Tournai propose une série de concerts gratuits et solidaires

Les concerts prévus à Tournai

Bruel, Black M, Vitaa et Slimane, Boulevard des airs... Quelques-uns des artistes les plus populaires du moment seront sur la Grand'Place de Tournai jusqu'à la veille de Noël. Des concerts gratuits organisés dans le cadre de l'opération Viva for life.Cette opération caritative organisée par la RTBF, dont c'est la 7ème édition, vise à sensibiliser sur la précarité et récolter des dons pour des associations d'aide aux enfants. « C’est une opération de solidarité, pas de charité », a expliqué Renaud Tockert, administrateur délégué de Cap48, rappelant qu'un enfant sur quatre (80 000 enfants) vit sous le seuil de la pauvreté en Belgique.L'opération est soutenue par des artistes qui viennent chanter en direct et par les animateurs de Vivacité, enfermés pendant une semaine (144 heures) dans un cube de verre.L’an dernier, 177 associations choisies par un jury ont profité des dons de cette opération : 4,9 millions d’euros récoltés en tout.Les artistes se produisent dans la soirée à partir de 18h. Ils jouentMercredi 18/12 : Tryo, Les Innocents, Gauvain SersJeudi 19/12 : Arcadian, Maëlle, TanaëVendredi 20/12 : Patrick Bruel, Boulevard des Airs, Antoine Elie, OzyaSamedi 21/12 : Black M, Erza Muqoli, Mister CoverDimanche 22/12 : Jean-Baptiste Guégan, Silvàn Areg, GoldmanmaniaLundi 23/12 : Vitaa & Slimane, Daddy K