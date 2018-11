Bruges : le marché de Noël renommé “marché d'hiver” fait polémique

In Brugge heet de Kerstmarkt voortaan ‘Wintermarkt’. Onvoorstelbaar hoe sommigen zelfs onze oudste tradities willen doen verdwijnen vanuit een bijzonder dwaze invulling van het begrip ‘tolerantie’. Komaan zeg! — Pol Van Den Driessch (@PolVDD) 28 octobre 2018

Un nom pas si nouveau

Weg met ons. https://t.co/SsJPAdl7R8 — Theo Francken (@FranckenTheo) 29 octobre 2018

Le marché de Noël ou marché d'hiver revient à #Bruges : https://t.co/bSiopMM6bL — Bruges Tourisme (@BrugesTourisme) 31 octobre 2018

Il n'a pas encore ouvert ses portes, mais la polémique enfle déjà. Le marché de Noël de Bruges a été rebaptisé "" sur décision de la fédération des marchands de Bruges. Un nom qui ne plaît pas à tout le monde."Incroyable de voir comment certains veulent faire disparaître nos traditions les plus anciennes au nom d'", a notamment commenté le sénateur Pol Van Den Driessch sur Twitter.Et pourtant... ce n'est pas la première année que ce nom est utilisé dans la Venise du Nord. "Avec cette dénomination, nous voulons adopter une position neutre, a expliqué l'organisateur Piet Vanderyse au quotidien flamand Het Laatste Nieuws, c'est déjà la deuxième année que nous l'utilisons et."L'an dernier, le nouveau nom n'avait choqué personne. Selon les commerçants, le terme "hiver" permettrait de promouvoir les activités du marché sans faire référence à la tradition chrétienne et ainsi n'exclure aucune confession religieuse, rapporte La Libre "Cela ne signifie pas qu’il n’y aura plus d’esprit de Noël, ajoute Piet Vanderyse,." Le secrétaire d’État à l’Asile et aux Migrations, Theo Francken, particulièrement connu pour ses dérapages, s'est contenté de commenter : "Allons-nous en" sur Twiter.D'autres villes avaient devancé Bruges pour. A Bruxelles, on parle de "Plaisirs d'hiver". D'autres villes comme Anvers, Gand et Hasselt ont également sauté le pas et emploient le mot "hiver" à la place de "Noël"."Nous sommes très doués pour être sensibles à des problèmes aussi superficiels, a déclaré le philosophe de la culture Lieven De Cauter, de l’université catholique de Louvain dans une interview à Het Nieusblad rapportée par La Croix . Le marché de Noël n'est même pas une tradition flamande. Ces étals ne sont certainement pas ici depuis plus de vingt ans."Déperdition des traditions ou simple évolution ? En tout cas, sur le site de la ville, on parle. Et on se prépare à l'ouverture, le 23 novembre.