Bruno Kopczynski soupçonné d'abus de confiance : la CFDT métallurgie de Valenciennes veut se porter partie civile

Soupçons sur près de 500 000 euros détournés

Le syndicat de la métallurgie CFDT de Valenciennes-Cambrais a réagi suite à la révélation d'un dépôt de plainte pour "abus de confiance" visant Bruno Kopczynski , ex-trésorier du CSE et porte-parole de l'intersyndicale.Le syndicat a annoncé qu'une procédure de suspension/radiation au syndicat était mise en place "en cas de comportement malhonnête ou contraire aux valeurs de la CFDT", et que cette radiation serait "immédiate si des agissements sont confirmés par la justice". Il indique également se porter partie civile dans toute procédure judiciaire, "considérant qu'il a été lui même trompé."Les soupçons portent sur une période de quatre ans, de 2015 à 2019, pendant laquelle Bruno Kopczynski était trésorier du CSE. IL aurait alors détourné à son profit plus de 500 000 euros.Comme le rappelle le communiqué de la CFDT de Valenciennes-Cambrai, la CFDT d'Ascoval avait volé "pour la nomination d’un expert-comptable afin d’avoir deséclaircissements sur les manquements comptables découverts".