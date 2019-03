Bruxelles : accusés de racisme, les “Noirauds” ne défileront plus avec le visage teint en noir

Les Noirauds Les Noirauds shared a link.

Polémique après polémique...

#Belgique : une tradition datant de la période coloniale et qui n’avait pas changé depuis, les #Noirauds, vient d’annoncer qu’elle allait enfin évoluer. Nous y sommes un peu pour quelque chose.



Ce #Thread vous explique pourquoi



1/9#Blackface #Congohttps://t.co/jhaAz1dbFW — François Beaudonnet (@beaudonnet) 1 mars 2019

Le célèbre ket 👶💦🚽 bruxellois reçoit aujourd'hui son nouveau costume de la confrérie des #Noirauds 🎩 Vous pouvez découvrir le petit Julien ainsi de 15h à 18h 👀 mais aussi ce samedi 16 en fête 🎉 https://t.co/zroNGrOuYI pic.twitter.com/8KM5q8rYf1 — Brusselslife (@BrusselsLife) 13 mars 2019

Et la "Nuit des Noirs" du carnaval de Dunkerque ? Programmée au Kursall pendant le carnaval de Dunkerque, la "Nuit des Noirs" avait susicté une vive émotion en 2018. Les organisateurs avaient dévoilé l'affiche de l'événement au moment de la polémique sur le "blackface" d'Antoine Griezmann, ce qui avait déclenché un tollé. Le Conseil représentatif des associations noires de France (Cran) et l’alliance noire citoyenne (ANC) avaient déposé un référé auprès du tribunal administratif de Lille pour le faire interdire. L'événement avait finalement eu lieu comme prévu. "Dunkerque a été une ville négrière, il y a eu plus de 60 bateaux négriers qui sont partis d'ici et non seulement on n'évoque pas la mémoire de ces ancêtres, de ces esclaves dans cette ville, mais on tourne en dérision les Africains avec des images de propagande coloniale", avait commenté Louis-Georges Tin, président du Cran. Du fait de la présence de militants antiracistes devant l'entrée de la salle pour contester la tenue de ce bal, des heurts avaient éclaté avec les carnavaleux.

C'est la fin d'une tradition qui date de la période coloniale en Belgique. Chaque année, les "Noirauds" défilent dans les rues de Bruxelles pendant le carnaval,, entrant dans les cafés et les restaurants pourLes membre de cette association, dont la présidente d'honneur est l'ancienne reine des Belges Paola, ont annoncé ce mercredi 13 marsqu'ils utilisaient pour se déguiser en notable africain. A la place,, aux couleurs du drapeau national.Cette tradition, lancée par des bourgeois bruxellois qui, pour préserver leur anonymat, se teignaient le visage, a été. Une représentation caricaturale et raciste des personnes de couleur développée au XIXe siècle, aux Etats-Unis, quanden se grimant le visage."Ca faisait quelques années qu'on réfléchissait à évoluer"et "de se heurter à quelques personnes qui trouveraient que ce maquillage noir n'est plus d'actualité", a expliqué à l'AFP Albert Vermeiren, ancien président de l'association caritative bruxelloise.Cette tradition a été hautement critiquée ces dernières annéesjusqu'au début des années 1960. L'ex-correspondant de France 2 à Bruxelles, François Beaudonnet, avant notamment dénoncé que Didier Reynders, le ministre belge des Affaires étrangères, se soit grimé en roi africain d'opérette en 2015 A l'époque, il avait étépar de nombreux défenseurs de cette tradition. La presse belge ne s'était pas non plus émue de la participation d'un ministre à ce défilé, comme la RTBF qui se demandait si le reportage du journaliste français n'était pas"Allez-vous vous présenter avec ce visage teint en noir lors de votre prochaine rencontre avec des responsables africains ?", avait lancé sur Twitter Peter Bouckaert, de l'ONG Human Rights Watch. L'actrice et activiste américaine Mia Farrow avait également réagi., la pratique vient tout juste d'être abandonnée. "Cela a été bien long, mais", commente François Beaudonnet sur Twitter.Leur, permettra aux Noirauds "de conserver leur anonymat" et renforcera "le caractère festif" de la manifestation, écrit l'association caritative dans un communiqué. Mais la décision a mis du temps à mûrir,. "Sincèrement, il y en a qui s'opposent et disent. Mais c'est une minorité", a affirmé Albert Vermeiren.Luc Rentmeesters, l'actuel président de l'association, ditcar "ça trainait". Les Noirauds défileront pour la première fois avec leurs nouvelles couleurs dès samedi dans les rues de Bruxelles., symbole de la ville, traditionnellement vêtue d'un costume de "Noiraud" pour l'occasion, sera elle aussi