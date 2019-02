Bruxelles : Carrefour ouvre son 1er magasin 100% automatisé, 24h sur 24

Et le personnel ?

Auchan va tester le premier magasin sans caissiers ni vendeurs de France à Villeneuve-d'Ascq Auchan Minute, déjà très développé en Chine avec plus de 750 magasins dans le pays, arrive en France début 2019. En mars prochain, les quelque 3000 employés du campus de Villeneuve d'Ascq testeront le premier magasin " phygital " [ contraction de " physique " et " digital ", un magasin physique où les paiements se font en ligne, ndlr] de l'Hexagone.



Auchan minute

Auchan va tester le premier magasin sans caissiers ni vendeurs de France à Villeneuve-d'Ascq

va ouvrir prochainement son premier point de vente 100% automatisé à Bruxelles, près de la Grand'Place. Un magasin ouvert 24h sur 24 et totalement auomatisé.Le client passe sa commande via l’application deou composer sa liste de course sur place, via des bornes interactives. La commande est alors préparée par des automates. Il ne reste alors qu'à payer et repartir avec son panier. Sans avoir vu aucune personne. Le magasin sera tout petit : 60 m2 et proposera environ 400 références (principalement des surgelés, des produits frais et de l’épicerie sèche).Carrfeour précise tout de même que du personnel sera employé dans ce magasin, notamment pour la réception des marchandises ou la cuisson du pain. "Ce Carrefour Express d'un genre nouveau est un magasin de dépannage, où le contact avec le personnel est moins présent, explique au magazine Gondola Baptiste van Outryve, porte-parole de Carrefour . Nous avons bel et bien toujours besoin de personnel pour la cuisson du pain ou la réception des marchandises...""Nous pensons pouvoir ouvrir ce type de magasins dans des lieux à fort potentiel, mais peu d’espace. Pensez aux quartiers animés d'une ville ou d'une gare", prolonge-t-il dans De Tijd Ce projet de magasin fait écho au projet d'Auchan d'implanter prochainement un magasin sans caissières à Villeneuve d'Ascq . Auchan Minute se sera un container de 18m2 ouvert 24h/24, 7j/7. On pourra y faire ses courses en enregistrant ses achats dans un panier virtuel. Le montant correspondant est ensuite prélevé sur votre compte en banque. Ce magasin sera testé en 2019, dans un premier temps auprès du personnel d'Auchan. Des salariés seront chargés de l'approvisionner régulièrement.« Si un leader de la grand distribution comme Auchan se met à supprimer les caissiers, tout le monde devra suivre pour rester concurrentiel, craint le syndicaliste Ludovic Vinchon, délégué central Force Ouvrière chez Auchan France. A terme, on va vers la disparition pure et simple du métier. »Auchan Minute est déjà très développé en Chine avec plus de 750 magasins dans le pays. Un concurrent de l'américain Amazon Go, supérette connectée en test aux Etats-unis.