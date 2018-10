Bruxelles : une grève de bagagistes perturbe le trafic à l'aéroport de Zaventem

Grève Aéroport de Bruxelles Zaventem ; si votre vol est dérouté à @Aeroport_Lille cet après-midi, merci de prendre contact avec votre compagnie pour les modalités de transfert et prise en charge #vueling #easyJet #aegeanairlines #hopinfos pic.twitter.com/2YRjvPbRl6 — Aeroport de Lille✈ (@Aeroport_Lille) 26 octobre 2018

Week-end chargé

Une grève de bagagistes va perturber le trafic à l'aéroport international de Bruxelles-Zaventem, en pleine période de vacances de Toussaint.L'arrêt de travail des employés de la société belge Aviapartner, qui a commencé jeudi soir, a déjà entraîné, au départ et à l'arrivée, selon RTL.Environde vendredi à samedi dans l'aérogare. Certaines compagnies ont même suggéré à leurs passagers de rentrer chez eux pour réserver un nouveau vol en ligne.Sur son site Internet, Brussels Airport souligne qu', dont British Airways, EasyJet, Ryanair ou encore Royal Air Maroc sous-traitent à Aviapartner le chargement et le déchargement des bagages en soute.La société conseille aux passagers de se rapprocher de leur compagnie pour trouver des solutions. Certains vols ont été, selon les médias locaux."Conséquence de l'arrêt de travail (...), aucun vol n'est pris en charge par Aviapartner jusqu'à dimanche 28 octobre 6h locales", précise Brussels Airport vendredi soir.Les négociations entre direction et syndicats du prestataire de services n'ont abouti à, selon l'agence de presse Belga. Elles devraient reprendre samedi.Une déléguée de la FGTB (syndicat socialiste), Sandra Langenus, a dénoncé sur la RTBF la "" chez Aviapartner, et demandé que les nombreux intérimaires puissent bénéficier deCette grève intervient à la veille d'undans l'aéroport bruxellois, la fin des vacances scolaires aux Pays-Bas voisins coïncidant avec le début de celles des élèves belges, selon une porte-parole de Brussels Airport.Ce vendredi est "un des jours les plus chargés de l'automne. Au total,", avait indiqué vendredi matin à l'AFP cetteporte-parole, Nathalie Pierard.Aviapartner est avec Swissport un des deux prestataires opérant à Zaventem pour les bagages. Les vols de Brussels Airlines, qui représentent 60% du trafic à Zaventem, sont pris en charge par Swissport et ne sont donc pas concernés par ce mouvement social, a précisé Mme Pierard.L'aéroport de Zaventem, appelé aussi Bruxelles-National, est. Il a accueilli près de 25 millions de passagers en 2017 contre 7 millions pour celui de Charleroi, le numéro deux national.