Bruxelles : un jeune de 17 ans meurt fauché par une voiture de police qui fonçait pour une intervention

Enquête

Un jeune homme de 17 ans a été tué ce mardi soir à Bruxelles, après avoir été percuté par une voiture de police. Selon Het Nieuwsblad , il traversait une rue proche de la gare centrale lorsqu'il a été percuté par une patrouille de police qui se rendait à vive allure sur les lieux d'un cambriolage. Il était en train de fuir un contrôle pour détention de drogue (retrouvé ensuite dans ses poches). Il est passé alors que le feu était rouge pour lui."Une personne qui traversait la rue Ravenstein a été percutée, mardi soir vers 23h50, par un véhicule de police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles qui était en route pour une mission de "voleurs à l'oeuvre". La personne est décédée sur place, malgré les tentatives de réanimation de la police et l'intervention du SMUR", a déclaré mercredi Olivier Slosse, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles."La victime est un homme de 17 ans. Le service d'assistance aux victimes a été appelé pour annoncer la mauvaise nouvelle dès que nous aurons une certitude absolue quant à l'identité du défunt. Les policiers impliqués ont été très affectés par l'accident et ont été assistés par notre "stress team". Nous regrettons cette issue et tenons à exprimer nos condoléances à la famille et aux proches de la victime", a déclaré le porte-parole.Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.