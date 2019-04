Wavre : un jeune homme arrêté dans une enquête antiterroriste en Belgique

Un homme de 22 ans a été arrêté au sud de la capitale belge dans le cadre d'une, ont rapporté plusieurs médias belges ce dimanche 14 avril. Il a étédans la ville francophone de Wavre samedi, ont annoncé la chaîne belge RTL et le journal La dernière heure Le suspect a été arrêté pour être interrogé dans le cadre d'une enquête sur des. Selon La dernière heure, il se préparait à, mais RTL n'était pas en mesure de le confirmer.Le parquet belge n'était pas disponible dans l'immédiat pour commenter ces informations. Des jihadistes ont lancé dedans le métro et à l'aéroport international le 22 mars 2016. Le groupe Etat islamique avait revendiqué ces attaques qui avaient fait 32 morts et des centaines de blessés.