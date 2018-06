Bruxelles : un migrant retrouvé mort sous un bus en partance pour Calais

Berchem-Saint-Agathe: un jeune migrant perd la vie écrasé sous un bus https://t.co/fOMnlWBIgk pic.twitter.com/3MmZzk28w7 — BX1 - Actu (@BX1_Actu) 19 juin 2018

C'est vers 0h30 que les secours ont été appelés à(commune de). Un chauffeur leur a signalé la présence d'un homme sous son bus. Arrivés sur place, ils ont découvert le corps sans vie du migrant de 20 ans.Le bus de tourisme Flixbus qui venait de partir en direction de, via Bruges, s'était arrêté quelques kilomètres plus loin. Un automobiliste a aperçu des pieds qui dépassaient sous le bus et prévenu le chauffeur.“Les pompiers sont arrivés avec beaucoup de matériel, mais n’ont pas réussi à élever le car suffisamment. La compagnie de bus est donc descendue sur les lieux. Elle a dû démanteler une bonne partie du car afin de sortir le migrant décédé. On ne connaît pas encore les causes exactes, mais il a pu être coincé sous le bus à cause du système hydraulique qui permet au véhicule de descendre de quelques centimètres lorsque le contact est coupé”, a expliqué Johan Berckmans, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Ouest.Le jeune Guinéen semble bien avoir tenté de se cacher dans l'essieu du bus. Les images des caméras de lavont être analysées. L'enquête est en cours.